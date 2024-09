US Open: Errani e Vavassori vincono la finale di doppio misto contro gli americani Townsend e Young

(PRIMAPRESS) - USA - Sara Errani e Andrea Vavassori vincono il torneo di doppio misto dello Us Open. E' la prima volta che una coppia mista italiana si aggiudica un torneo dello Slam. I due azzurri hanno sconfitto in finale gli statunitensi Tyler Townsend e Donald Young 7-6 (7-0) 7-5 in 1h28'. Errani e Vavassori si sono portati per tre volte in vantaggio di un break, due volte hanno subito la rimonta. Decisivo l'ultimo, proprio all'ultimo gioco sul 6-5 per gli azzurri. - (PRIMAPRESS)