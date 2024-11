Torino Atp Finals: Jannik Sinner batte Taylor Fritz in due set (6-4 6-4). Ora tocca a Medvev

(PRIMAPRESS) - TORINO - Jannik Sinner vince la semifinale alle Atp Finals di Torino. Il n.1 del mondo regola in due set, 6-4 6-4, l'americano Taylor Fritz, n.5 del ranking, e si avvicina al passaggio del turno. Ora Jannik guarda ial match contro il russo Medvedev. In caso di vittoria, Jannik diventerà primo classificato del Gruppo 'Nastase'. In semifinale, il 23enne della Val Pusteria af- fronterebbe il secondo classificato del Gruppo 'Newcombe'. L'incontro tra Sinner e il 27enne Fritz è durato un'ora e 41'. Jannik ha strap- pato il servizio sempre al 10° gioco. - (PRIMAPRESS)