Tennis, US Open: Jannik Sinner vola in finale dopo aver battuto l’inglese Jack Draper

(PRIMAPRESS) - USA - All'Us Open Jannik Sinner, per la prima volta in carriera (è anche il primo italiano in assoluto) arriva alla finale del grande Slam americano. In semifinale sconfitto l'inglese Jack Draper (n.25 del seeding) 7-5 7-6 (7-3) 6-2 in 3h04'. Parita complicata per Sinner,che fatica a strappare il servizio. Nel 1° set break cel n.1 Atp, ma immediato contro- break di Draper per il 4-4. Sinner ha la meglio solo in coda. Senza break un 2° set 'monstre' (1h28'), con l'inglese che ha problemi di stomaco ma resiste fino al tiebreak. Nel 3° crolla. - (PRIMAPRESS)