Tennis: Jannik Sinner entra nella storia dell’US Open a New York dopo aver battuto l’americano Fritz

(PRIMAPRESS) - NEW YORK - Agli US Open di New York, Jannik Sinner entra nella storia. Il tennista azzurro ha battuto lo statunitense Taylor Fritz con i parziali di 6-3, 6-4, 7-5 e diventa il primo italiano a conquistare un titolo dello Slam nel singolare maschile a Flushing Meadows. Per l'azzurro è il 16° titolo della carriera, il secondo Major dopo gli Australian Open vinti lo scorso gennaio. - (PRIMAPRESS)