BOLOGNA - L'Italia campione in carica conquista il primo tie nella fase a gironi di Coppa Davis in corso alla Unipol Arena di Bologna gli azzurri battono il Brasile. Decisive le due vittorie in singolare di Berrettini su Fonseca e di Arnaldi su Monteiro. Ora il doppio con Vavassori e Bolelli.