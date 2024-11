Tennis: Bronzetti e Paolini superstar trionfano a Malaga. Le italiane battono le slovacche nella Billie Jean King Cup

(PRIMAPRESS) - MALAGA - L'Italia ha sconfitto la Slovacchia (2-0)nella finale della Billie Jean King Cup a Malaga. Un grande risultato. Bronzetti e Paolini hanno vinto i due singolari e hanno regalato il trionfo all'Italia e a Tathiana Garbin. L'ennesimo grande risultato per il tennis italiano, in questa annata straordinaria. Vincono Paolini e Bronzetti, ma sono state determinanti anche Cocciaretto, Errani e Trevisan. Per l'Italia è il quinto trofeo in questa manifestazione.

Incredibile chiudere l'anno con il titolo il Billie Jean King Cup, non ho parole. Cerco di godermi ogni momento, è importante capire dove sei, mi sento fortunata ad essere parte di questa squadra e portare a casa un altro trofeo». Lo dice Jasmine Paolini, la seconda a giocare e vincere oggi al torneo di Malaga che ha laureato campionesse del mondo le azurre. «Questa settimana è stata incredibile, grazie anche a tutto il team, a tutto lo staff che ci supporta ogni giorno». - (PRIMAPRESS)