USA - Al Cincinnati Open oggi Sinner incontra in semifinale Zverev dopo aver battuto in un match caparbio Andrey Rublev. Lo supera in rimonta 4-6 7-5 6-4 approdando alla semifinale del Masters 1000 di Cincinnati dove alle 21 italiane incontrerà Sasha Zverev, che nella notte ha battuto Ben Shelton 3-6 7-6 7-5.