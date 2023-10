Tennis: a 22 anni Jannik Sinner ha già eguagliato il palmares di Adriano Panatta conquistando l’ATP 500 di Vienna

(PRIMAPRESS) - ROMA - Jannik Sinner cresce in fretta eguagliando, ad appena 22 anni, il palmares di Adriano Panatta con il 10º titolo in carriera. "La mia migliore partita" aveva detto ieri Sinner parlando della vittoria in finale con Daniil Medvedev all'Atp austriaco con lo score di 7-6(7), 4-6, 6-3 dopo 3 ore e 4 minuti di gioco. Una finale stoica e storica, segnata da un tennis di altissimo livello, ma soprattutto da una battaglia fisica e di nervi. Sinner è stato lucido nei momenti di difficoltà, reagendo nel terzo set dopo un secondo parziale perso nettamente. Un terzo parziale da gran movie, con un quarto game da 30 punti giocati in 23 minuti, e un ultimo game chiuso da Jannik dopo aver annullato due palle break. - (PRIMAPRESS)