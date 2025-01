Supercoppa: Juventus-Milan 1-2. I rossoneri con Conceicao volano in finale con l’Inter

(PRIMAPRESS) - TORINO - L'esordio in Supercoppa del nuovo allenatore dei rossoneri, Sergio Conceicao ha alzato il morale della squadra e si è visto in campo. La Juventus ha dovuto cedere alla pressione del Milan chiudendo il match con 1-2 che consente ai rossoneri di disputare la finale di Supercoppa contro l'Inter. La Juventus battuta in rimonta in semifinale: 1-2 con possesso di palla del Milan. La Juve con Mbangula taglia fuori Hernandez, Yildiz fulmina Maignan col destro (21'). Il portiere rossonero si riscatta col turco prima dell'interval- lo. Yildiz e Vlahovic sprecano,li imita Hernadez da due passi. Ci prova Reijnders da lontano.Locatelli atterra Pulisic, l'americano trasforma il rigore (71'). Un cross di Musah deviato da Gatti beffa Di Gregorio (75'). - (PRIMAPRESS)