Supercoppa: il Napoli batte 3-0 la Fiorentina ed è in finale

(PRIMAPRESS) - RYAD - Il Napoli si è qualificato per la finale della Supercoppa, sconfiggendo la Fiorentina con un netto 3-0 a Riyad. La squadra affronterà il vincitore della partita tra Inter e Lazio. La partita ha visto momenti chiave come l'intervento decisivo di Terracciano su Politano e il tiro fuori misura di Biraghi. Al 22', il Napoli è passato in vantaggio grazie a un magnifico tiro incrociato di Simeone, assistito da Juan Jesus. Un gol di Beltran per la Fiorentina è stato annullato per fuorigioco al 29'. Ikoné ha poi avuto l'opportunità di pareggiare su rigore al 44', ma ha sparato alto. Il secondo tempo è stato meno avvincente fino ai momenti finali, quando Zerbin, subentrato dalla panchina, ha realizzato una doppietta (84', 86') che ha sigillato la vittoria del Napoli e reso la sua serata indimenticabile. - (PRIMAPRESS)