Supercoppa: a Varsavia l’Atalanta tiene bene nei primi 45 minuti ma poi cede 2-0 al Real Madrid

(PRIMAPRESS) - VARSAVIA - Nella Supercoppa, la sfida tra Real Madrid e Atalanta è finita 2-0. A Varsavia, l'Atalanta regge il confronto per un'ora di gioco ma poi arrivano i due gol del Real e la partita cambia aspetto. Prevedibile avvio tutto per il Real, ma gli orobici fanno passare il momento ed equilibrano il possesso palla. Cross di de Roon, Militao di testa colpisce la sua traversa (24').Nel recupero la tra- versa la prende pure Rodrygo,dimentica- to in piena area. Ottimo Courtois sul colpo di testa di Pasalic. Al 59' Vini- cius sul fondo trova Valverde che tocca in rete.Musso salva su Vinicius lanciato a rete. Ma al 68' raddoppia Mbappé, innescato da Bellingham. - (PRIMAPRESS)