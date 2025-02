Super Bowl: sfida tra i Philadelphia Eagles e Kansas Chiefs. In tribuna Trump con 700 agenti schierati

(PRIMAPRESS) - LOUISIANA (USA) - Donald Trump è il primo presidente in carica della storia a partecipare al Super Bowl che quest'anno si disputerà in Louisiana. 700 agenti schierati per l'evento sportivo dell'anno negli Usa. Misure di sicurezza imponenti a New Orleans dove si tiene la partita Eagles di Philadelphia contro Chiefs di Kansas City. Trump non ha rivelato per chi tifa. Nel suo primo mandato criticò duramente i giocatori della Nfl che si inginocchiavano durante l'inno nazionale contro l'eccessivo uso della forza da parte della polizia. Match oggi alle 18.30 ora locale. - (PRIMAPRESS)