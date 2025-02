Super Bowl 2025: ì Philadelphia Eagles travolgono ì Kansas Chiefs 40 a 22. Delusione per Trump

(PRIMAPRESS) - USA - I Philadelphia Eagles hanno ribaltato i pronostici e dominato i Kansas City Chiefs, vincitori delle due ultime edizioni nel Super Bowl. Gli Eagles hanno vinto 40-22 dopo aver chiuso il primo tempo 24-0. Delusione per Trump, primo presidente della storia ad assistere al Super Bowl, l'evento sportivo più seguito d'America. Trump nella sua prima presidenza si era schierato per gli Chiefs, snobbando i Philadelphia nel 2018 non invitandoli alla Casa Bianca dopo che molti giocatori avevano deciso di disertare in polemica con le sue politiche. - (PRIMAPRESS)