Sport: formalizzate le sette candidature delle Comunità italiane candidate a European Community 2026 di ACES

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - Formalizzate oggi a Bruxelles, le sette candidature delle Comunità italiane candidate al premio European Community of Sport 2026 di ACES. Ecco chi è nella lista: Sport al Centro Trasimeno e Corciano, Sport è IN, Tre Province, Terra di Fiumi, Terre del Canavese, Unione di Comuni Città Territorio Val Vibrata, Valle Stura), che hanno portato a termine tutti gli step richiesti, dalla preparazione del dossier alla visita della Commissione di valutazione fino all'aggiudicazione del titolo arrivata oggi ai Comuni capofila dei singoli progetti. Le Comunità candidate hanno saputo valorizzare il progetto attraverso la contaminazione dello sport con il turismo, la salute, l'integrazione e l'inclusione, veicolando attraverso il proprio tessuto sportivo quelle che sono le peculiarità del territorio e unendo le proprie forze al di là del colore partitico delle singole amministrazioni. Il 2026 sarà un anno molto importante per ACES Italia, che vedrà il nostro Paese in primo piano, con Napoli assegnataria del titolo di Capitale Europea dello Sport (motivo per il quale nel 2026 non sono stati assegnati i titoli Nazionali di City e Town), le 7 Community menzionate e il riconoscimento della Puglia al titolo European Region of Sport. "I miei più sinceri complimenti alle Comunità italiane che hanno ottenuto il titolo per il 2026 - le parole del Presidente ACES Italia Vincenzo Lupattelli - le Comunità hanno dimostrato di credere fortemente nello sport a favore della cittadinanza. Sono davvero contento di constatare che alcune Amministrazioni, già premiate singolarmente da ACES, stanno proseguendo questo percorso unendosi con i Comuni limitrofi. E' ciò che desideriamo per avere città migliori e più attive in futuro". - (PRIMAPRESS)