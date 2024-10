Serie A: rinviata Bologna-Milan su richiesta del sindaco emiliano e conferma della Lega

(PRIMAPRESS) - BOLOGNA - Serie A Calcio: Bologna-Milan è rinvio definitivo. In Lega passa la linea del Bologna: la partita con il Milan, in programma sabato allo stadio Dall'Ara,è stata rinviata a data da destinarsi, nel 2025. Alla fine la gara è stata rinviata per decisione del sindaco Matteo Lepore. Si è parlato di una possibilità di giocare a porte chiuse, quindi spostarla in un'altra città (Como o Empoli). Poi in Lega è arrivata la decisione del sindaco. Così il presidente del Milan, Scaroni: "La gara è stata rinviata con una decisione del sindaco incomprensibile,vietando la gara a porte chiuse". - (PRIMAPRESS)