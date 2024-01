Serie A: Milan-Roma (3-1). I giallorossi di Mou vanno ko e il Milan blinda il 3º posto in classifica

(PRIMAPRESS) - MILANO - Serie A. Il Milan mette ko la Roma con tre reti (3-1) e blinda il 3° posto. Adli riceve da Reijnders e 'stappa' la partita all'11'. Palo di Hernandez con un tiro-cross (29'), poi interviene Maignan sulla conclusione, deviata, di Celik. Pulisic manca il bersaglio di testa. Nella ripresa una sponda di Kjaer per Giroud (56') e il Milan raddoppia ed è in pieno controllo fino al 69', quando un ingenuo fallo di Calabria su Pellegrini manda Paredes sul dischetto. Il gol rimette in moto la gara. La Roma preme, ma all'84' Hernandez sigilla il risultato. Al 90' altro palo da parte di Musah da poco arrivato in campo. - (PRIMAPRESS)