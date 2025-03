Serie A: la Roma vince ad Empoli (0-1) e si prepara per il match di Europa League con l’Athletic

(PRIMAPRESS) - ROMA - Roma in corsa per l'Europa League con giovedì per il ritorno a Bilbao con l'Athletic. Ma intanto la Roma si è aggiudicata la vittoria a Empoli (0-1) con un gol segnato da Soulè dopo 20 secondi (assist Salah-Eddine). La Roma vive di rendita con il vantag- gio sprint, l'Empoli barcolla. Prima della fine del tempo, raddoppio sfiorato con i legni colpiti da Shomurodov (traversa) e Konè (palo). Nella ripre- sa, inerzia della gara in mano alla Roma. L'Empoli prova a rialzarsi, ma rischia di subire il raddoppio. - (PRIMAPRESS)