Serie A: la Roma pareggia in extremis con la capolista. Finisce 1-1

(PRIMAPRESS) - ROMA - Questa volta la "magia" ad Antonio Conte non è riuscita per un soffio. Il Napoli si fa raggiungere dalla Roma in pieno recupero ed agguanta un pareggio che sembrava insperato. Il Napoli manca l'allungo sull'Inter ed ora aspetta tra qualche giorno il recupero Fiorentina-Inter per avere una classifica definitiva. Il match: Compatti i giallorossi, gli ospiti non trovano spazi e nemmeno rischiano.Lampo al 29',quando Juan Jesus trova la corsa di Spinazzola: l'ex arriva davanti a Svilar e scodella il pallonetto vincente. Nel recupero, tamburellante azione della Roma, Meret si salva su Ndicka. Ora è il Napoli che può controllare. Due punizioni di Paredes: la prima larga di poco; la seconda sul palo esterno (75') Assalto finale giallorosso:al 92' cross di Saelemaekers, splendido sinistro al volo di Angelino che vale il pari. - (PRIMAPRESS)