Serie A: la Roma licenzia anche Ivan Juric. Movimenti per un nuovo allenatore

(PRIMAPRESS) - ROMA - Non c'è pace per la Roma che ha appena esonerato l'allenatore Ivan Juric. Anche se non si tratta di un fulmine a ciel sereno perchè in qualche modo si era già detto che era solo un incarico a tempo. Così una nota della società giallorossa: "Vogliamo ringraziare Ivan Juric per il suo duro lavoro nelle ultime settimane. Ha gestito un ambiente difficile con il massimo della professionalità, e di questo gli siamo grati. Gli auguriamo tutto il meglio per il suo futuro. La ricerca di un nuovo responsabile dell' area tecnica è già iniziata e verrà annunciato nei prossimi giorni". Juric era stato chiamato sulla panchina giallorossa il 18 settembre scorso, dopo l'esonero di Daniele De Rossi. - (PRIMAPRESS)