Serie A: la Lazio stravince a Verona (0-3) e torna a piazzarsi al 4º posto in classifica

(PRIMAPRESS) - VERONA - la Lazio dell'ex Baroni vince 0-3 a Verona e torna al quarto posto, risorpassando la Juve. Subito timbro biancoceleste di Gigot da angolo(2').Provedel salva su Tengstedt, al 21' Guendouzi innesca con una palla lunga Dia, che entra in area e raddoppia.Montipò dice no a Isaksen,scaligeri pericolosi con Duda e Serdar E' un altro grande ex, Zaccagni,complice una frittata difensiva gialloblù,a fir- mare al 58' il tris Lazio.Partita chiusa.Chance per Castellanos,espulso Duda. - (PRIMAPRESS)