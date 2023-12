Serie A: la Juventus batte la Roma (1-0) e incalza a -2 punti dalla capolista Inter

(PRIMAPRESS) - TORINO - Fine anno con il botto per la Juventus. La squadra di Allegri chiude il 2023 con un successo prezioso sulla Roma e si riavvicina all'Inter portandosi a -2 dalla capolista. Primo tempo molto equilibrato. Cristante colpisce il palo, la Juve ci prova con Dybala e Kostic. Dybala sfiora il gol. A inizio ripresa la sblocca Rabiot. La squadra di Mourinho prova fino in fondo ad agguantare il pari ma non ci riesce. I bianconeri si rimettono in corsa per la vetta della classifica. - (PRIMAPRESS)