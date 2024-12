Serie A: l’Atalanta pareggia all’Olimpico con la Lazio (1-1) e resta salda in testa alla classifica

(PRIMAPRESS) - ROMA - L'Atalanta acciuffa la Lazio e mantiene la vetta per un punto. Allo stadio Olimpico è finita con un pareggio 1-1. La Dea veniva da 11 vittorie di fila. Biancocelesti quarti a -6. Tripla occasione Lazio: Castellanos impegna due volte Carnesecchi, poi Guendouzi colpisce il palo. Replica orobica con Zappacosta che lambisce il montante Passano i biancocelesti: Rovella verti- calizza per Dele-Bashiru che fulmina Carnesecchi (27'). Ripresa. Cuadrado sfiora il palo di testa, Lookman ci prova varie volte,poi azzecca l'assist per il pareggio di Brescianini (88'). - (PRIMAPRESS)