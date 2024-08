Serie A: l’arrivo al Napoli del brasiliano del Benfica, David Neres nel lunedì nero per i partenopei

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Arrivo nel club partenopeo del brasiliano David Neres, il calciatore del Benfica che oggi si sottoporrà alle visite mediche prima di entrare nel vivo del campionato di serie A con la maglia azzurra del Napoli. Il brasiliano arrivato nel tardo pomeriggio di ieri si è presentato stamattina a Roma alla clinica Villa Stuart per effettuare le visite mediche con il Napoli. Dopo sono attese firma e ufficialità. Per rinforzare l’attacco di Conte, il club di De Laurentiis ha trovato l’accordo con il Benfica per un’operazione da 28 milioni di euro bonus inclusi. L'arrivo del brasiliano allenta un po' le polemiche dopo la sonora sconfitta di ieri dei partenopei per 3-0 con il Verona tanto da far dire al C.T. Conte "C'è da vergognarsi". - (PRIMAPRESS)