Serie A: il treno Atalanta ora a -1 dal Napoli dopo aver piegato la Roma all’Olimpico (0-2)

(PRIMAPRESS) - ROMA - L'Atalanta continua a rosicchiare punti verso la vetta all'inseguimento del Napoli. Dopo aver battuto la Roma all' Olimpico (0-2), gli Orobici sono secondi a -1 dai partenopei. Giallorossi, nonostante l'impegno del nuovo Ct Ranieri, sono fermi a quota 13 con il Lecce, a soli 2 punti dalla zona retrocessione. La partita di ieri aveva fatto sperare per un risultato migliore con un buon inizio di Paredes e Koné. Annullato per fuorigioco gol di Lookman. Dovbyk spreca una ripartenza. Hummels chiude Retegui. Ripresa. Carnesecchi anticipa Dovbyk. Passa l'Atalanta: la difesa giallorossa non libera,De Roon azzecca la stoccata (69').Reazione Roma, ma Mancini non trova la porta. La trova l'ex Zaniolo di testa (89'). - (PRIMAPRESS)