Serie A: il Sassuolo travolto dal Napoli, finisce 1-6 al Mapei

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Un Napoli così, complice anche il momento non proprio roseo del Sassuolo, non si era ancora visto quest'anno. I partenopei e ricordiamolo, campioni d'Italia in carica, hanno ritrovato il gioco ed il divertimento. Anche se per l'11 di Calzona la partita è subito stata in salita dopo il goal del vantaggio del Sassuolo al '17 con un bellissimo destro a giro di Racic nell'angolino. I campioni d'Italia, però, non ci stanno e ribaltano il match in 2 minuti, tra il 29' e il 31', prima con Rrahmani e poi con Osimhen. Il nigeriano al 41' trova la doppietta e a inizio ripresa la tripletta dopo un regalo di Tressoldi (47'). Nella ripresa c'è gloria anche per Kvaratskhelia (doppietta). Esordio da incubo per Bigica sulla panchina del Sassuolo, che rimane penultimo con Cagliari e Verona a quota 20. I partenopei ritrovano il successo dopo 3 gare a secco e agganciano la Lazio all'ottavo posto, a -1 dalla Fiorentina. - (PRIMAPRESS)