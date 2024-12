Serie A: il Napoli continua a vincere batte il Torino 0-1 in trasferta

foto Vincenzo Di Monda

(PRIMAPRESS) - TORINO - Un'altra vittoria per gli uomini di Conte che, grazie al gol del centrocampista scozzese, battono 1-0 il Torino e mantengono il primato. Super Milinkovic-Savic evita un passivo più pesante per i granata. Alla 14ª giornata di Serie A, il Napoli consolida il suo primato battendo il Torino per 1-0 allo Stadio Olimpico Grande Torino. La squadra di Antonio Conte sfrutta il lampo di McTominay al 31', mentre il portiere granata Milinkovic-Savic si erge a protagonista assoluto, evitando un risultato più severo.Vanoli schiera i suoi con un 3-5-2, apportando cambi a sorpresa a centrocampo con Linetty e Vojvoda preferiti rispettivamente a Vlasic e Lazaro. Conte, invece, conferma il suo consolidato 4-2-3-1, riproponendo l'undici che ha superato la Roma.Il match inizia subito a ritmi elevati. Al 4', il Torino sfiora il vantaggio con Adams, che di testa non inquadra lo specchio. Dopo lo spavento iniziale, il Napoli prende il controllo e crea le prime occasioni con Lukaku e Kvaratskhelia, ma si trova a sbattere contro un insuperabile Milinkovic-Savic. Il gol arriva al 31': Anguissa orchestra l'azione, Kvara semina due avversari e serve McTominay, che di sinistro sigla lo 0-1. Il Torino, però, spreca subito l'opportunità del pareggio con Coco, che si inceppa davanti a Meret.N ella ripresa, Vanoli modifica l'assetto inserendo Lazaro e passando al 3-4-1-2, ma i granata mancano di precisione sotto porta. Il Napoli risponde con Lukaku e Politano, ma è ancora il portiere serbo a salvare i suoi in più occasioni, negando il raddoppio anche a Olivera. Nel finale, il gol di Neres viene annullato per fuorigioco, ma i tre punti restano agli azzurri, che chiudono con l'ennesimo clean sheet