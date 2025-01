Serie A: il Bologna vince con il Monza (3-1) e balza nella parte alta della classifica a 33 punti

(PRIMAPRESS) - BOLOGNA - Il Bologna supera in rimonta (3-1) il Monza: i rossoblù approdano nelle zone alte della classifica a quota 33 punti. Al Dall'Ara, ottima partenza degli ospiti. Monza a segno dopo 4' con un contropiede perfetto, finalizzato in gol da Maldini. Il Bologna reagisce con personalità: al 22' colpo di testa vincente di Castro. Monza frastornato. Già al 34' arriva il sorpasso emiliano con un bel sinistro angolato di Odegaard. Nella ripresa il Monza prova a tirarsi su, ma l'inerzia è tutta per il Bologna che trova il tris al 69' con Orsolini. - (PRIMAPRESS)