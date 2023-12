Serie A: emozioni alternanti allo stadio Arechi con il 2-2 tra Salernitana e Milan

(PRIMAPRESS) - ROMA - Serie A. Allo stadio Arechi è 2-2 fra Salernitana e Milan.Il colpo di testa di Tomori (17') su ottimo assist di Leao porta avanti i rossoneri. Che subiscono il pari a fine frazione (42'): Fazio vola in cielo sul corner di Candreva. E' invece l'esterno (63') a sorprendere sul suo palo Maignan,non privo di colpe, per il sorpasso. Doppia clamorosa parata di Costil su Jovic, ma al 90' il serbo segna (assist di Giroud) La Fiorentina passa a Monza 0-1 col gol di Beltran (7'): grave l'errore di Di Gregorio in appoggio. - (PRIMAPRESS)