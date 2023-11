Serie A: buona la prima di Mazzarri, il Napoli vince a Bergamo con l'Atalanta 1-2

(PRIMAPRESS) - BERGAMO - Nel match di Bergamo, il Napoli ha ottenuto una vittoria significativa, segnando il trionfante ritorno di Mazzarri alla guida della squadra. L'incontro ha preso una piega emozionante verso la fine del primo tempo. Al 44', Kvaratskhelia ha realizzato un gol di testa su un assist di Di Lorenzo. La risposta dell'Atalanta non si è fatta attendere, con Gollini che ha respinto un tentativo di Koopmeiners. Il secondo tempo ha visto ulteriori occasioni entusiasmanti, con Zielinski e Di Lorenzo che hanno sfiorato il gol. Al 53', Lookman ha pareggiato per l'Atalanta, incornando un cross di Hateboer. L'Atalanta ha continuato a premere, ma Natan ha bloccato un tentativo di Koopmeiners. Il momento decisivo della partita è arrivato al 79', quando un errore di Carnesecchi, portiere dell'Atalanta, ha permesso a Osimhen di recuperare il pallone e servire Elmas, che ha segnato il gol della vittoria per il Napoli. Con questo successo, il Napoli ha dimostrato la sua forza e determinazione, portando a casa una vittoria cruciale. - (PRIMAPRESS)