Serie A: anche il Toro stende i campioni d'Italia del Napoli, secco 3-0 e partenopei sempre più nel baratro

Il Napoli, campione d'Italia in carica, continua il suo inaspettato declino con una nuova sconfitta nel campionato di serie A, questa volta contro il Torino, che ha battuto i partenopei con un netto 3-0. Dopo una stagione trionfale lo scorso anno, il Napoli affronta ora un periodo di crisi senza precedenti. Né Garcia né il suo successore Mazzarri sono riusciti a invertire la rotta. La condizione fisica e mentale dei giocatori sembra gravemente compromessa. Il Torino ha preso il comando con un gol di Sanabria al 43', seguito dal raddoppio di Vlasic al 52', poco dopo l'espulsione di Mazzocchi. Il tris è arrivato al 60' con Buongiorno. Queste reti hanno avvicinato i granata al Napoli in classifica. La disastrosa giornata per il Napoli è stata ulteriormente aggravata dall'espulsione di Mazzocchi, che ha lasciato la squadra in dieci uomini e sotto di un gol. Il 3-0 di Buongiorno ha sigillato il destino del match. Al fischio finale, i giocatori del Torino hanno festeggiato, mentre quelli del Napoli si sono scusati con i propri tifosi.