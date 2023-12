Sci: trionfo di Brignone e Goggia in Val d’Isère e in Alta Badia lo svizzero Marco Odermatt conquista il 5º titolo nel Gigante

(PRIMAPRESS) - VAL D'ISÈRE - Super-g spettacolare per l'Italia sulla Oreiller-Killy, con Federica che domina e avvicina Shiffrin (fuori come Gut-Behrami) nella generale, mentre Sofia è terza dietro a Lie e mantiene il pettorale rosso (ora ne ha due...). Che peccato per Bassino, gran gara di Pirovano. Per Brignone il 24esimo centro significa aggancio ad un mito come Gustav Thoeni.

In Alta Badia, lo svizzero Marco Odermatt trionfa ancora sulla Gran Risa, nonostante un Filip Zubcic in forma stratosferica: a La Villa (Bolzano), l'elevetico detentore della Coppa del Mondo mette a segno la quinta vittoria consecutiva in gigante, considerando anche le ultime tre gare della passata stagione. Per mettersi in bacheca la vittoria numero ventisei in carriera Odermatt ha dovuto però tenere a bada uno spumeggiante Zubcic che ha provato a complicare la giornata all'elvetico sin dalla prima manche, chiusa nella sua scia. - (PRIMAPRESS)