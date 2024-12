Sci: il ritorno da protagonista nel SuperG di Sofia Goggia a Beaver Creek. Cancellato il ricordo dell’infortunio

(PRIMAPRESS) - USA - Sofia Goggia protagonista nel superG di Beaver Creek in America. Il rientro dall'infortunio con il 2° posto nella libera dell'altroieri e l'autorevole successo di domenica, sembra aver fatto già dimenticare la rovinosa caduta che l'ha tenuta lontano dalle piste fino al recupero di questo weekend. Sulla 'Birds of Prey' (inedita per questa specialità),la bergamasca ha dato 48 centesimi a Lara Gut e 55 ad Ariane Raedler. Quarta Cornelia Huetter, vincitrice della libera. Ottime notizie per la squadra azzurra anche da Federica Brignone, quinta, e Marta Bassino, sesta. Bene pure Elena Curtoni, nona, e Roberta Melesi, undicesima. - (PRIMAPRESS)