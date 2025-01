Sci: a Cortina la Coppa del Mondo si tinge di azzurro con Sofia Goggia sul podio più alto e Federica Brignone terza

(PRIMAPRESS) - BELLUNO - Cortina si tinge d'azzurro con le atlete italiane della velocità: successo di una perfetta Sofia Goggia che chiude in 1'33"95 davanti alla norvegese Lie. Podio completato da Federica Brignone che chiude in 1'34"50. Per la Goggia si tratta della 26.ma vittoria in CdM. Resta fuori dal podio la svizzera Gut- Behrami, soltanto quarta. Domenica a Cortina è in programma un superG. - (PRIMAPRESS)