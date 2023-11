Salernitana-Napoli 0-2: ai partenopei il derby campano

(PRIMAPRESS) - SALERNO - Due aspetti emergono dopo l'ennesima vittoria in trasferta del Napoli, che contro le squadre piccole la squadra di Garcia è implacabile, anche se è molto lontano dal team che l'anno scorso giocava bene e le vinceva tutte con tanti goal di scarto. Il secondo, è che se la Salernitana gioca ancora come oggi, facilmente potrà uscire dall'attuale situazione complicata di classifica, perchè tra quelle che si devono salvare forse è una delle squadre più forti e meglio messe in campo, se non fosse per qualche ora di troppo della difesa e soprattutto di un goffo Fazio. La Salernitana di Pippo Inzaghi (1 punto in 3 partite), resta quindi ultima in classifica, non riesce a fermare il Napoli nel derby campano: finisce 0-2 all'Arechi. Gli ospiti partono forte e sbloccano subito la gara con il destro incrociato di Raspadori, servito da Lobotka (13'). Ochoa vola sulla botta di Politano,Mazzocchi (deviazione) e ancora un super Ochoa negano la doppietta a Raspadori. Granata impalpabili davanti.Ripresa.Raspadori impegna di nuovo Ochoa, a ruota palo esterno Politano. Pericoloso Zielinski, all'82' chiude i giochi Elmas.



IL TABELLINO

SALERNITANA-NAPOLI 0-2

Salernitana (4-2-3-1): Ochoa; Mazzocchi (36' st Botheim), Fazio (23' st Daniliuc), Pirola, Bradaric; Legowski (23' st Bohinen), Coulibaly; Tchaouna, Dia, Candreva (31' st Kastanos); Ikwuemesi (23' st Stewart).

A disp.: Fiorillo, Costil, Sambia, Bronn, Lovato, Martegani, Maggiore. All.: Filippo Inzaghi

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Rrahmani, Olivera; Zielinski (41' st Cajuste), Lobotka, Anguissa; Politano (31' st Lindstrom), Raspadori (23' st Simeone), Kvaratskhelia (23' st Elmas).

A disp.: Contini, Gollini, Juan Jesus, Mario Rui, D'avino, Zanoli, Demme, Zerbin, Gaetano. All.: Garcia

Arbitro: Rapuano

Marcatori: 13' Raspadori (N), 37' st Elmas (N)

Ammoniti: Mazzocchi (S); Di Lorenzo (N)

Espulsi: - - (PRIMAPRESS)