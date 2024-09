Rolex Swan Cup 2024: ecco i vincitori dopo la long race di 17 miglia ad est di Caprera

(PRIMAPRESS) - PORTO CERVO - La 22^ Rolex Swan Cup, che si avvia a chiudere la stagione di regate 2024 dello Yacht Club Costa Smeralda ha decretato i vincitori nelle rispettive classi: Freya, Sea Quill, Isabella, Mascalzone Latino XXXIII, Katima, From Now On, Moonlight, Ulika, Canopo, Fra Martina e Marcello. Ieri l'ultima prova costiera di circa 17 miglia ha visto la flotta dirigersi verso l’isola dei Monaci dopo essere transitata a una boa di disimpegno al vento. Doppiata l’isola dei Monaci, gli Swan hanno fatto prua verso il Passo delle Bisce, da qui alla boa nei pressi della Secca di Tre Monti da lasciare a sinistra per fare poi ritorno davanti a Porto Cervo. Percorso simile, ma ridotto a 12 miglia, per gli Swan Sparkman & Stephens per i quali non era previsto di andare a doppiare l’isola dei Monaci. - (PRIMAPRESS)