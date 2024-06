Prima partita senza reti a Euro 2024 tra Olanda e Francia. Ma anche pochi numeri da raccontare

(PRIMAPRESS) - GERMANIA - Il torneo Euro 2024 annota il match Olanda-Francia come la prima gara senza reti. Frimpong e Griezmann mettono subito a lavoro i portieri. Poi è lo stesso Griezman ad inciampare' sul pallone d'oro servito da Rabiot. Una serata sotto tono per l'attaccante dell'Atletico Madrid, che ripeterà l'errore anche nella ri- presa, servito dopo un grande scambio fra Thuram e Kanté. Maignan decisivo su Gakpo, Thuram impreciso al tiro nell'area opposta. Bel colpo di testa di Tcho- uameni, di poco alto. Simons segna, ma è fuorigioco per la posizione di Dumfries. - (PRIMAPRESS)