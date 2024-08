Parigi 2024: Nadia Battocletti cede il bronzo per il ricorso vinto dal Kenya. Resta il primato italiano

(PRIMAPRESS) - PARIGI - È durato poche ore il sogno del bronzo al collo di Nadia Battocletti che ieri dalla 4ª posizione nella corsa dei 5mila metri era stata ripescata balzando al 3º posto per la squalifica dell'atleta kenyana dovuta ad una scorrettezza in gara. Il Kenya ha fatto ricorso e vinto contro la squalifica di Faith Kipyegono giunta seconda. Anche la Federazione di atletica italiana ha fatto un controricorso ma è difficile che venga accolto. All'azzurra rimane, tuttavia l'ottima prova che le è valso il record italiano di 14'31"64..Indiscusso l'oro dell'altra kenyana Beatrice Chebet (14'28"56), argento Kipyegon (14'29"60), bronzo all'olandese Sifan Hassan (14'30"61). Nadia Battocletti ha condotto una gara sempre tra le prime con gli ultimi 200 metri in grande progressione. - (PRIMAPRESS)