Parigi 2024: l’oro della cagliaritana Marta Maggetti nel windsurf davanti a Israele e Usa

(PRIMAPRESS) - PARIGI 2024 - Marta Maggetti è oro nel windsurf alle Olimpiadi di Parigi. Arriva la sesta medaglia d'oro per l' Italia, la 18ma in totale. Se la mette al collo Marta Maggetti che domina la Medal race del windsurf grazie a una rimonta inarrestabile. La 28enne di Cagliari ha messo in fila l'israeliana Kantor, argento, e la britannica Wilson, bronzo, chiudendo con un vantaggio di 6 secondi, dopo esser passata in terza piazza ai primi due intermedi. - (PRIMAPRESS)