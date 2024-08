Parigi 2024: Italia argento nel fioretto a squadre a maschile, oro nel doppio femminile di tennis e Jacobs 5º nei 100 metri

(PRIMAPRESS) - PARIGI - La squadra maschile di fioretto è argento. Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Marini e Alessio Foconi in finale cedono l'oro al Giappone che si aggiudica l'incontro 45-36. Assalti in sostanziale equilibrio fino al 35-34 del settimo frame. L'ingresso di Foconi non è fortunato: nessuna stoccata a segno, il Giappone vola 40-34 e Marini non può ribaltare le sorti. In semifinale l'Italia ha superato gli Stati Uniti (45-38), mentre all'esordio ai quarti aveva battuto la Polonia (45-39).

Nell'atletica Marcell Jacobs è arrivato 5° nella finale dei 100. Unico europeo in gara, il campione di Tokyo chiude in 9"85 alle spalle di Noah Lyles (9"79), Kishane Thompson (pure lui 9"79, ma con 5 millesimi in più al fotofinish), Fred Kerley (9"81) e Akani Simbine (9"82 con record per il Sudafrica). Partenza un po' pesante per Jacobs, che cresce alla distanza e corre il suo migiorni tempo dell'anno.

Strepitose Errani e Paolini nel tennis femminile che nel torneo doppio hanno battuto la coppia russa formata da Mirra Andreeva e Diana Shnaider. Le azzurre si impongono 2-1 con il punteggio di 2-6, 6-1, 10-7. Medaglia di bronzo per le due spagnole Bucsa-Sorribes Tormo. Settimo oro azzurro in totale. Rimonta incredibile di Sara Errani e Jasmine Paolini, che strappano la medaglia d’oro nel torneo del doppio femminile di tennis a Parigi 2024. Il primo set è incredibilmente difficile per le due tenniste italiane: sul 2-1 le russe mettono la freccia strappando il primo turno di battuta dell’incontro alle loro avversarie, rischiando di ripetersi anche un paio di giochi più tardi (due palle break annullate dalle azzurre). - (PRIMAPRESS)