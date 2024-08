Parigi 2024: il tennis italiano con Musetti dopo 100 anni torna alla conquista di una medaglia olimpica

(PRIMAPRESS) - PARIGI - Dopo 100 anni e ancora una volta a Parigi, il tennis italiano torna a medaglia alle Olimpiadi (anzi, a doppia medaglia). Lorenzo Musetti 'imita' Uberto De Mor- purgo e si prende il bronzo nella finalina contro il canadese Felix Auger-Aliassime. L'azzurro chiude 6-3 1-6 6-3: calo di tensione nel 2° set, 3° equilibrato fino al break, unico e perciò decisivo, nell'ottavo gioco. E per il tennis tricolore non finisce qui: domani missione medaglia d'oro per il doppio femminile Errani/Paolini in finale contro Andreeva/Shnaider. - (PRIMAPRESS)