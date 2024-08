Parigi 2024: Angela Carini cede la vittoria nel pugilato femminile all’algerina Khelif. La contestazione verso il Cio

(PRIMAPRESS) - PARIGI - Queste Olimpiadi di Parigi saranno ricordate anche per gli eccessi di polemiche ma sopratutto per questa decisione del Conitato Olimpico Internazionale che continuerà a far discutere perhè apre una falla enorme nell'equità di partecipazione nelle varie discipline. Il caso che ha fatto discutere è quello del match di pugilato femminile tra l'italiana Angela Carini e l'algerina Imane Khelif, quest'ultima trovata con dosi di testosterone fuori limite per una donna e, dunque, aprendo l'ipotesi di essere difronte ad un atleta gender. A nulla sono valse le istanze del team italiano e del presidente del CONI, Giovanni Malagò. L'incontro, dunque si è disputato ma subito terminato. Tutto è accaduto dopo circa 36 secondi dall'inizio oggi del match. Dopo una prima interruzione, l'atleta italiana subisce un primo colpo che le ha sganciato il caschetto, così che l'azzurra è andata a parlare all'angolo,decidendo per il ritiro e consegnando la vittoria alla pugile algerina.

Là premier Meloni arrivata a Parigi ha contestato la mancanza di parità introdotta dal Cio.