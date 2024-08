Paralimpiadi Parigi: gli azzurri fanno incetta di medaglie nei primi due giorni dei Giochi nel nuoto

(PRIMAPRESS) - PARIGI - Nel secondo giorno dei Giochi Paralimpici di Parigi, trionfa Stefano Raimondi nei 100 rana e aggiunge al medagliere azzurro i bronzo di Monica Boggioni e Carlotta Gilli. Dopo le 8 medaglie di ieri (2 ori, 2 argenti e 4 bronzi), nel secondo giorno di gare, i 28 azzurri selezionati dal direttore tecnico Riccardo Vernole alla Defence Arena di Parigi hanno subito incrementato il palmares italiano.

È Monica Boggioni a guadagnare il secondo bronzo di questa Paralimpiade. Dopo quello di ieri nei 200 stile libero, la pavese tesserata per le Fiamme Oro e per il Pavia nuoto, conquista il terzo gradino del podio nella finale dei 100 stile libero S5.

“ Sono molto felice ho usato tutte le energie che avevo ed un pochino di rabbia accumulata ieri – dice Boggioni. Mi sono molto concentrata ed ho spinto più che potevo. Confermarsi dopo tre anni non è mai scontato, cambiano le condizioni e le avversarie, quindi è davvero una soddisfazione”. La medaglia d’oro va alla britannica Kearney (1’15”10), seguita dall’ucraina Poida (1’17”37) e la nostra azzurra che chiude a 1’21”74.

Stefano Raimondi nella finale dei 100 rana SB9 ha realizzato il tempo di 1’05”28 portando la terza medaglia all’Italia del nuoto paralimpico. Alle sue spalle si piazza il francese Denayer che chiude a 1’05”91 seguito dal tedesco Wetkam in 1’07”04. Nella stessa gara, il compagno di squadra azzurro Riccardo Menciotti si piazza al 6°posto chiudendo a 1’10”26. “La volevo a tutti i costi – dice Raimondi ai microfoni Rai - ho tenuto duro fino alla fine e ce l’ho fatta oggi. Il podio sfumato di ieri mi ha dato molta consapevolezza delle mie energie e del lavoro fatto assieme al mio allenatore Longinotti. Questa medaglia la dedico a mio figlio ed ai suoi primi 6 mesi di vita. Essere sull’Olimpo da papà è un’emozione indescrivibile, sto trattenendo a fatica le lacrime”. Carlotta Gilli nei 100 farfalla S13, ha visto l’azzurra delle Fiamme Oro e della Rari Nantes Torino, intascare un significativo bronzo. L’oro è andato alla pluricampionessa americana, Pergolini che tocca la piastra fermando il tempo a 1’04”93 seguita dall’irlandese Ni Riain con 1’07”27. - (PRIMAPRESS)