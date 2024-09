Paralimpiadi Parigi: finale 200 misti nuoto, quarto oro per Stefano Raimondi

(PRIMAPRESS) - PARIGI - L’ultimo pomeriggio di gare alla Defense Arena di Parigi si è conclusa con la finale dei 200 misti SM10 in cui ha brillato su tutti un solo nome:Stefano Raimondi. Con il tempo di 2’10”24, l’azzurro vince il quarto oro, che sommata all’argento è la quinta medaglia individuale in un’edizione record per l’azzurro. Il fenomeno del Gruppo Sportivo Fiamme Oro e della società Aly Sport, ha affrontato questa distanza a mente fredda, ma con la consapevolezza di poter arrivare al podio più ambito. “Ho gestito la gara dall’inizio alla fine con massima concentrazione. E’ difficile descrivere le emozioni che sento dentro ora nel post gara, sono sicuramente molto soddisfatto del percorso finora compiuto. Questa medaglia non è solo mia, ma è di tutte le persone che mi hanno aiutato e supportato, dalla mia famiglia, alle società e agli allenatori, senza di loro, nulla sarebbe stato possibile”. Dice il campione paralimpico Stefano Raimondi. Medaglia d’argento all’americano Pearse (2’12”79), bronzo all’ucraino Nimchenko (2’13”73). Nella stessa finale anche Menciotti. - (PRIMAPRESS)