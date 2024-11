Nitto ATP Finals: Jannik Sinner conquista il suo primo titolo in Italia. Battuto Fritz (64 64)

(PRIMAPRESS) - TORINO - Atp Finals, Jannik Sinner trionfa a Torino. Il n.1 del mondo chiude in due set il match con l'americano Taylor Fritz, n.5, e si aggiudica le Atp Finals di Torino. Il punteggio in favore del 23enne della Val Pusteria: 6-4 6-4 in un'ora e 25 minuti. Per Sinner si tratta della 70ma vittoria dell' anno, la 26ma negli ultimi 27 incontri. Nel primo set, Sinner ha strappato il servizio a Fritz al 7° gioco, per chiu- dere in 41'. Il break nella seconda partita arriva al 5° game. L'anno scorso,Jannik perse in finale con Djokovic. - (PRIMAPRESS)