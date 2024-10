Nations League: L’Italia in 10 pareggia con il Belgio (2-2) dopo un avvio bruciante

(PRIMAPRESS) - ROMA - L'Italia resta in dieci e subisce la rimonta del Belgio. Dimarco dialoga con Pellegrini e crossa a centroarea dove irrompe Cambiaso. Azzurri avanti dopo 1' e padroni assoluti del campo. Splendida azione con Dimarco che innesca Cambiaso, tiro respinto da Casteels, Retegui raddoppia (24'). Intervento in ritardo di Pelle- grini su Theate, il rosso al centrocampista (40') cambia il match. Segna su- bito De Cuyper (42') su schema da puni- zione. Italia in sofferenza, pari (61') di Trossard su sponda di Faes. - (PRIMAPRESS)