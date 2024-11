Nations League: l’Italia guadagna 3 punti e vola in testa al suo girone. Battuto il Belgio 1-0

(PRIMAPRESS) - BELGIO - Nations League: l'Italia vola ai quarti e resta al comando nella classifica del suo girone. Serviva un punto, ne sono arrivati 3 vincendo 1-0 a Bruxelles col Belgio. Ottimo avvio Italia che all'11' è avanti: Di Lorenzo mette in mezzo una palla facile,facile per il sinistro di Tonali al 1° gol in maglia azzurra. Il Belgio prova a reagire ma la squadra di Spal- letti controlla e anzi, a fine 1° tempo sfiora il bis, ancora con Tonali. Nella ripresa chance per Retegui e Di Lorenzo mentre Donnarumma è attento su Trossard Doppia occasione Lukaku e palo di Faes, ma il risultato non cambia più: 0-1 - (PRIMAPRESS)