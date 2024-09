Napoli travolge il Palermo 5-0 e vola agli ottavi di Coppa Italia: ora sfida alla Lazio

Il secondo goal di Ngonge

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Al Maradona, il Napoli supera il Palermo con un netto 5-0 nei sedicesimi di Coppa Italia, conquistando il pass per gli ottavi dove affronterà la Lazio. Protagonista assoluto della serata è Ngonge, autore di una doppietta nei primi 12 minuti che ha messo subito la partita in discesa per gli azzurri. Le speranze del Palermo si infrangono sul palo colpito da Brunori e vengono definitivamente cancellate dai gol di Juan Jesus, Neres e McTominay. Il Palermo, ridotto in dieci dal 59’ per l’espulsione di Vasic, non è mai riuscito a riaprire il match.



IL TABELLINO

NAPOLI-PALERMO 5-0

Napoli (4-2-3-1): Caprile; Mazzocchi, Marin, Juan Jesus, Spinazzola; Lobotka (12’ st Anguissa), Gilmour; Neres (31’ st Kvaratskhelia), Raspadori (32’ st McTominay), Ngonge (12’ st Zerbin); Simeone (31’ st Lukaku). A disp.: Turi, Contini, Buongiorno, Rrahmani, Olivera, Politano, Di Lorenzo. All. Conte

Palermo (3-5-2): Sirigu; Peda, Baniya (27’ st Lucioni), Ceccaroni; Buttaro, Vasic, Ranocchia (18’ st Gomes), Saric (27’ st Segre), Lund (39’ st Pierozzi); Le Douaron (18’ st Insigne), Brunori. A disp.: Desplanches, Nespola, Di Mariano, Appuah, Henry, Diakite, Nikolaou. All. Dionisi

Arbitro: Collu

Marcatori: 7’ e 12’ Ngonge, 42’ Juan Jesus, 25’ st Neres, 32’ st McTominay

Ammoniti: Marin (P) Espulsi: Vasic (P) - (PRIMAPRESS)