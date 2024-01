Napoli-Salernitana 2-1 derby ai partenopei in pieno recupero

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Il Napoli vince ma non convince. Riesce ad agguantare il 2-1 solo al 95esimo dopo una partita in cui non si è visto un gran gioco, ma tanta buona volontà. La Salernitana ha tentato di arginare il Napoli. Ma nel secondo tempo non è mai stata pericolosa. Vittoria alla fine sudata e meritata per i campioni d'Italia che sono solo una brutta copia della squadra che l'anno scorso aveva dominato il campionato. Il definitivo 2-1 porta la firma di Rrahmani al 96' in mischia. Gli ospiti erano andati in vantaggio con Candreva (29', gioiello balistico), su rigore in pieno recupero della prima frazione il pari di Politano (fallo di Fazio su Simeone). Kvaratskhelia molto attivo trova sulla sua strada un eccellente Ochoa in tre occasioni. Bravo Rrahmani a trovare il goal dopo un batti e ribatti in area. - (PRIMAPRESS)