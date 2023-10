Napoli-Milan 2-2: al Maradona match spettacolare

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Il Napoli dopo esserne andato sotto di due reti nel primo tempo, sfodera nel secondo tempo una prestazione poderosa e non solo riacciuffa il risultato in 20 minuti, ma al ‘94 in dieci uomini rischia anche di vincere e ribaltarla. Molti dubbi restano sul primo tempo dei campioni d’Italia, i peggiori 45’minuti della stagione, complice forse una formazione iniziale messa in campo da un allenaotre che sembra ancora molto confuso. Finisce così 2-2 al 'Maradona' un palpitante e bellissimo Napoli-Milan. Primo tempo show del Milan che passa in vantaggio al 22' con un colpo di testa di Giroud (assist Pulisic). Politano si 'divora' il pari e i rossoneri al 31' raddoppiano, ancora con la 'zuccata' di Giroud, stavolta su cross di Calabria.A fine 1° tempo i rossoneri sfiorano più volte in tris. Nella ripresa Politano, con una gran azione personale,la riapre (50'). Al 64' Raspadori su punizione si inventa il 2-2. Napoli in 10: rosso a Natan (88'). Al ‘94 Kvara si presenta davanti alla porta del Milan e tira centralmente, para Maignan e il risultato non cambia. - (PRIMAPRESS)