Moto Gp San Marino: è Marquez a battere Bagnaia, Martin e pioggia torrenziale

(PRIMAPRESS) - SAN MARINO - Marc Marquez vince il Gp di San Marino, nella tredicesima tappa stagionale della MotoGP. Nel GP di San Marino, condizionato da una situazione meteo altalenante che ha beffato un frettoloso Martin, lo spagnolo conquista il secondo successo di fila dopo Aragon mettendo la sua Ducati del team Gresini davanti alle due factory di Francesco Bagnaia ed Enea Bastianini. Martin, che ha deciso troppo presto per lo swap di moto, termina 15° dopo il ritorno alla Ducati Prima Pramac originaria. Ora Bagnaia è a -7 dal leader dell'iridata. A Misano in MotoGP succede di tutto. Pioggia sì, pioggia no, cambio di moto sì o no? Insomma, perenne indecisione che ha portato i piloti a prendersi dei rischi e, in alcuni casi, sbagliare. Basta chiedere a Martin, che a otto giri dal via e con qualche goccia di pioggia in pista ha deciso di cambiare moto prendendo quella da bagnato quando si trovava secondo all'inseguimento di Bagnaia, ma con una condizione meteo che è rientrata in pochi giri portando lo spagnolo a ritornare al box per riprendere la moto di prima. Un doppio cambio che ha ostacolato lo spagnolo, col secondo rientro ai box che ha fatto perdere parecchio tempo al leader dell'iridata che ha trovato la moto spenta. - (PRIMAPRESS)